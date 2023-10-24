Новгородских спасателей благодарила женщина, укушенная в лесу змеёй

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новгородской области, утром 23 октября к спасателям новгородского поисково-спасательного отряда принимали гостей пришла жительница Великого Новгорода Наталья Патлюк, чтобы поблагодарить за спасённую жизнь.
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