Science Advances: особые нейроны гиппокампа и лобной коры отвечают за эмпатию

Ученые из Медицинского института радиологии Маллинкродта при Вашингтонском университете обнаружили в медиальной височной доле (гиппокампе) и медиальной лобной коре особую популяцию нейронов, помогающих почувствовать и понимать эмоции других людей.
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