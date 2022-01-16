13-летняя девочка пострадала в аварии у деревни Косулино в Свердловской области

Авария произошла около 13 часов 15 января в поселке Арамиль Сысертского района Свердловской области. Как рассказали редакции в УГИБДД региона, свердловчанка при повороте вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с Луидор-300Z6.
Авария произошла около 13 часов 15 января в поселке Арамиль Сысертского района Свердловской области. Как рассказали редакции в УГИБДД региона, свердловчанка при повороте вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с Луидор-300Z6.
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