Кирпичом по социализму

Кирпич – один из главных материалов в строительстве: был, есть и, должно быть, будет Это продолжение темы вредительства в советском народном хозяйстве, в данном случае в строительстве и производстве строительных материалов, как взаимосвязанных отраслях.
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