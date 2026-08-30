Водитель фуры, возивший вещи курсантов, задержан в Петербурге за призывы убивать военных

RuNews24.ru Сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти задержали водителя грузовика, который в Telegram-чатах призывал к насильственным действиям в отношении российских военнослужащих.
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Долго ещё будет аукаться вредительский период правления ельцина.
За такие призывы надо на урановые рудники отправлять ! На пожизненное! Как и таксиста, глумящегося над пассажирами на камеру. Зачем содержать это говно на деньги тех, кого эта мразь ненавидит?
ДО пяти лет лишения свободы? Во время ВОВ таких расстреливали на месте.
Опять мразь неизвестной национальности?...
а не надо басмачей делать местными.