Медвежий угол
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Медвежий угол

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Водитель фуры, возивший вещи курсантов, задержан в Петербурге за призывы убивать военных

Водитель фуры, возивший вещи курсантов, задержан в Петербурге за призывы убивать военных

RuNews24.ru Сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти задержали водителя грузовика, который в Telegram-чатах призывал к насильственным действиям в отношении российских военнослужащих.

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Elena Dmitrieva

За такие призывы надо на урановые рудники отправлять ! На пожизненное! Как и таксиста, глумящегося над пассажирами на камеру. Зачем содержать это говно на деньги тех, кого эта мразь ненавидит?