С миру по нитке

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Вот что такое бюджетный косметический ремонт. Обновление старой кухни всего за 5000 рублей

Вот что такое бюджетный косметический ремонт. Обновление старой кухни всего за 5000 рублей

Даже если бюджет сильно ограничен и хочется хотя бы временно освежить кухню со старым ремонтом, всегда можно найти выход из положения! Как минимум, в обновлённой, пусть и на бюджете, кухне приятно находиться — ведь в ней свежо, уютно и опрятно.

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