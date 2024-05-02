На Купянском направлении специальной операции расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» продолжают выжигать позиции украинских боевиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии