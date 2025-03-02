Чтобы сковорода сияла как новенькая: нагар отлипнет, а еда не пригорит Алёна ЮрьеваСковородки, которые мы используем каждый день, со временем покрываются слоем нагара и жира, что не только портит их внешний вид, но и усложняет процесс готовки.