Как заставить молодёжь Родину любить

Ахимса - это не про неубий, а не про возжелай убить. Если убил неосознанно, то нет вины. Идя на войну не нужно желать убить. Нужно убить противника. А нужда - не желание и не наказуемо с кармической точки зрения. А БГ сам спонсировал военные действия, судя по публикациям. Так что нифига не пацифист.

Леонид Никулин

да не как не заставить и научить Родину нельзя..корень зла в другом .. в стране нет для этого базиса-Идеологии!!!!похерена культура и воспитание..образование и кружковая работа -все отдано на откуп коммерческим структурам ..студиям.. и т.п. где только берут деньги с родителей.. унижен учитель -он без прав.. родителями стали те кто вырос в 90-е и толку от их воспитания никакого-их надо самих воспитывать -сплошной мат пофигизм наглость хамство и мн.др....надо менять высшую власть в образовании!! культуре!!