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Выпросил? ЕК разрешила Киеву покупку ракет для Patriot на кредитные средства

Выпросил? ЕК разрешила Киеву покупку ракет для Patriot на кредитные средства

Еврокомиссия якобы позволила Киеву закупку ракет для систем ПВО Patriot за счет кредитных средств Евросоюза.

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