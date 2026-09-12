Мамы не встали под гимн России — наказаны. А приезжая в хиджабе?

Такое случается уже не в первый раз. Почему это происходит и, быть может, стоит ужесточить меры? В подмосковной Балашихе в одной из школ 9 сентября "приезжая" решила, что ей не подобает вставать во время исполнения гимна России, сообщает "Русская община".
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