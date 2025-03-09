ВТБ направит 25 млн рублей на устранение последствий разлива мазута на Черноморском побережье

ВТБ поддержит мероприятия по устранению последствий разлива мазута в Черном море. Более 25 млн рублей будут выделены на очищение морского дна и береговой линии от мазута, профессиональную помощь птицам и дельфинам, поддержку волонтеров.
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