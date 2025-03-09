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ВТБ направит 25 млн рублей на устранение последствий разлива мазута на Черноморском побережье

ВТБ направит 25 млн рублей на устранение последствий разлива мазута на Черноморском побережье

ВТБ поддержит мероприятия по устранению последствий разлива мазута в Черном море. Более 25 млн рублей будут выделены на очищение морского дна и береговой линии от мазута, профессиональную помощь птицам и дельфинам, поддержку волонтеров.

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