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Южноуральские промышленники видят перспективы после визита в регион президента

Южноуральские промышленники видят перспективы после визита в регион президента

О том, как будет развиваться их отрасль, высказались генеральный директор Автомобильного завода «Урал» Павел Яковлев и руководитель аппарата Челябинского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Кашигин.

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