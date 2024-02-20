Южноуральские промышленники видят перспективы после визита в регион президента

О том, как будет развиваться их отрасль, высказались генеральный директор Автомобильного завода «Урал» Павел Яковлев и руководитель аппарата Челябинского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Кашигин.
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