Попавший в список «Миротворец» немецкий депутат поднял вопрос о своей безопасности

Попавший в список «Миротворец» депутат ФРГ поднял вопрос о своей безопасности Член бундестага от Левой партии Серен Пеллман, попавший в список украинского сайта «Миротворец», в обращении к правительству ФРГ поднял вопрос о своей безопасности.