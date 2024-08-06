Попавший в список «Миротворец» немецкий депутат поднял вопрос о своей безопасности

Попавший в список «Миротворец» депутат ФРГ поднял вопрос о своей безопасности Член бундестага от Левой партии Серен Пеллман, попавший в список украинского сайта «Миротворец», в обращении к правительству ФРГ поднял вопрос о своей безопасности.
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