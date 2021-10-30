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Financial Times сообщает, что союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России и Китаю

Financial Times сообщает, что союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России и Китаю

Союзники США в Европе и Тихом океане поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России. Соответствующую информацию предоставило издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.

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Александр Клово
Хорошая идея. Позволяет нам сделать это первыми...
Алиса Майская
Бомбить предполагает США, а с лица земли первыми исчезнут "союзники"...Логика поддержки железная.
Ирина Черных
Придурки из США и их союзники не догадываются, что их давно держат под контролем.
САША ЛЕПАЕВ
давно нужно сша стерти с лица земли. что бы весь мир жил спокойно.
Stilianos Kanakidis
Любой ядерный удар по России, это конец прежде всего США и их союзников, и возможно всех живущих на Земле.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Ну ладно США с маразматиком Байденом из ума выживают, а ЕС как думает если что-то начнется что станет с газом? Что забыли какие цены на споках были недавно на газ? Неужели Европа сама готова в петлю залезть и устроить самим себе очередной глобальный энергетический кризис... Ну флаг в руки, горн в зубы, барабан на шею и впереди колонны идущей сами понимаете меня.... Если мы вам не подходим вы нам нахрен не нужны....
Анатолий Корюков
Да при чём здесь газ? Если такое случится, то будет уже не до газа, и даже вы, прекрасный АНГЕЛ АНГЕЛ не спасёте.
Борис Осипов
А вы пиндосня и их подпевалы про наши закладки не забывайте...
Александр Бабин
Откуда у этих тварей желание уничтожить всё человечество а может и планету Земля.Ведь если такое начнётся то никакой бункер не спасёт.
Анатолий Рябенко
Российскому руководству следует тоже официально объявить, что в случае попадания на территорию страны ракеты, бомбы, снаряда или иного боезапаса, а также подлёта к границам группы военных самолётов (бомбардировщиков) Россия сразу сделает ответный удар по заранее намеченных объектах. Пощады не будет.
Vladimir Lioubimcev
У российского руководства и деньги, и дети на Западе... Как вы думаете - кого они будут защищать?
Vladimir Lioubimcev
Ублюдки....

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