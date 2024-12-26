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Царьград

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Петр Порошенко: на Украине нельзя проводить выборы, они ослабят страну

Петр Порошенко: на Украине нельзя проводить выборы, они ослабят страну

Проводить выборы на Украине нельзя, так как они способны сильно ослабить страну и привести к быстрому поражению в конфликте.

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Комментарии
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авдей НА
Какое единство придурок не ты ли руку приложил к развалу вашей усраине ее уже нет
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