В «Локомотиве» оценили покупку «Зенитом» Батракова за 100 миллионов

Об этом высказался Дмитрий Ульянов Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов в интервью Sport24 оценил вероятность полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в петербургский «Зенит».
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