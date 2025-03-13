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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Адам Капорн из «Вашингтона» стал главным тренером сборной Австралии

Национальную команду возглавит Адам Капорн из тренерского штаба «Уизардс». 42-летний австралийский специалист участвовал в качестве ассистента главного тренера в последних 4-х крупных турнирах сборной и помог ей завоевать бронзу на Олимпиаде в Токио.

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