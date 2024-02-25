На выставке «Россия» представили проект по защите Ягринского бора

Участие в Дне НКО в рамках масштабного мероприятия принял руководитель Общества по защите бора Илья КузубовАктивист рассказал, что в Дне НКО он принял участие по приглашению Фонда президентских грантов — в специальной программе, которая проходила в павильоне «Атом».