На выставке «Россия» представили проект по защите Ягринского бора

Участие в Дне НКО в рамках масштабного мероприятия принял руководитель Общества по защите бора Илья КузубовАктивист рассказал, что в Дне НКО он принял участие по приглашению Фонда президентских грантов — в специальной программе, которая проходила в павильоне «Атом».
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