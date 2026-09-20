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Царьград

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После атаки дронов на Москву осиротели двое подростков

После атаки дронов на Москву осиротели двое подростков

В ночь на 20 сентября Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке украинских дронов. В Софьино Раменского округа 15-летняя девочка и её 19-летний брат получили ранения и потеряли обоих родителей.

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