После бала. Отличия и сходства петербургской и московской светской жизни

Чем отличается московская вечеринка от петербургского приема? Как сделать так, чтобы платье в пол и смокинг не выглядели смешными на фоне треников и худи? Как приучить к тому, что нельзя опаздывать и не интересоваться дресс-кодом в пригласительном билете? Как пандемия поменяла формат Эрмитажного бала, где никто в этом году не танцевал? Об этом и многом другом размышляет основательница и владелица петербургского агентства Principe PR Media Наталья Плеханова В Эрмитаже на Благотворительном балу-2021 Фото: Пресс-служба Государственного Эрмитажа Сейчас в Санкт-Петербурге стоит африканская жара.