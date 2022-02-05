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Грузовой автомобиль обрушил надземный пешеходный переход на 30 км Горьковского шоссе в Балашихе

Грузовой автомобиль обрушил надземный пешеходный переход на 30 км Горьковского шоссе в Балашихе

В Московской области в субботу ранним утром  грузовой автомобиль обрушил надземный пешеходный переход на 30 километре Горьковского шоссе в Балашихе.

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