Руины купальни Сутро

В Национальной зоне отдыха «Золотые ворота», расположенной к северу от Оушен-Бич в Сан-Франциско, до сих пор можно найти руины некогда самого большого в мире крытого плавательного бассейна - великолепных бань Сутро.
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