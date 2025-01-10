В Лос-Анджелесе вводится комендантский час из-за наиболее разрушительных в истории Калифорнии пожаров В американском штате Калифорния продолжают бушевать масштабные лесные пожары.
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В Лос-Анджелесе вводится комендантский час из-за наиболее разрушительных в истории Калифорнии пожаров В американском штате Калифорния продолжают бушевать масштабные лесные пожары.
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