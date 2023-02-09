Текила о драке Райзена и Некита: «Если этот пример покажется хорошим для других команд, то медиафутболу осталось немного»

T-Killah высказался о драке Райзена и Некита 2Drots. «Алло! Вы во что медиафутбол превратили-то #####? Совсем, что ли, ##########? Я не понимаю.
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