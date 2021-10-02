Россиян предупредили об опасности скачивания пиратских фильмов

Программист, специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин напомнил россиянам, что скачивание пиратских копий фильма не только является нарушением закона, но и представляет угрозу для персональных данных, сообщает Sputnik.
Программист, специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин напомнил россиянам, что скачивание пиратских копий фильма не только является нарушением закона, но и представляет угрозу для персональных данных, сообщает Sputnik.
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