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Россиян предупредили об опасности скачивания пиратских фильмов

Россиян предупредили об опасности скачивания пиратских фильмов

Программист, специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин напомнил россиянам, что скачивание пиратских копий фильма не только является нарушением закона, но и представляет угрозу для персональных данных, сообщает Sputnik.

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