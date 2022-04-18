«Реалу» надо набрать 7 очков в 6 матчах, чтобы гарантировать чемпионство

«Реалу» осталось набрать 7 очков, чтобы гарантировать себе титул чемпиона Испании. Сегодня «Барселона», ближайший преследователь мадридского клуба, проиграла дома «Кадису» (0:1) и посл 32 туров отстает от «сливочных» на 15 очков, имея матч в запасе.