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«Реалу» надо набрать 7 очков в 6 матчах, чтобы гарантировать чемпионство

«Реалу» надо набрать 7 очков в 6 матчах, чтобы гарантировать чемпионство

«Реалу» осталось набрать 7 очков, чтобы гарантировать себе титул чемпиона Испании. Сегодня «Барселона», ближайший преследователь мадридского клуба, проиграла дома «Кадису» (0:1) и посл 32 туров отстает от «сливочных» на 15 очков, имея матч в запасе.

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