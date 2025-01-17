Зодиакальная фаза: школы Екатеринбурга получили пособие по астрологии

В пятницу, 17 января, в Екатеринбурге разгорелся скандал: в школы и детсады из районных управлений образования прислали по 30 книг с названием «Астрологическое пособие: как преодолевать трудности в воспитании детей от 0 до 16 лет».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии