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Зодиакальная фаза: школы Екатеринбурга получили пособие по астрологии

Зодиакальная фаза: школы Екатеринбурга получили пособие по астрологии

В пятницу, 17 января, в Екатеринбурге разгорелся скандал: в школы и детсады из районных управлений образования прислали по 30 книг с названием «Астрологическое пособие: как преодолевать трудности в воспитании детей от 0 до 16 лет».

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