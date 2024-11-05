Пара занялась сексом в фотобудке

В Южной Корее пара снялась в фотобудке и решила заняться в ней сексом. Об этом пишет MSNews. Вечером 13 октября парень с девушкой зашли в одну из фотобудок в фотоателье в городе Пусан, чтобы сделать романтические снимки.
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