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Пара занялась сексом в фотобудке

Пара занялась сексом в фотобудке

В Южной Корее пара снялась в фотобудке и решила заняться в ней сексом. Об этом пишет MSNews. Вечером 13 октября парень с девушкой зашли в одну из фотобудок в фотоателье в городе Пусан, чтобы сделать романтические снимки.

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