В Алтайский край не пустили 120 кг говяжьих ушей из Киргизии

Товар был без документов, поэтому его вернули отправителю Совместными усилиями Россельхознадзора и Пограничного управления ФСБ по Алтайскому краю пресечена попытка незаконного ввоза в Россию 120 килограммов сушеных говяжьих ушей из Киргизии.