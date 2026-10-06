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В Алтайский край не пустили 120 кг говяжьих ушей из Киргизии

В Алтайский край не пустили 120 кг говяжьих ушей из Киргизии

Товар был без документов, поэтому его вернули отправителю Совместными усилиями Россельхознадзора и Пограничного управления ФСБ по Алтайскому краю пресечена попытка незаконного ввоза в Россию 120 килограммов сушеных говяжьих ушей из Киргизии.

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