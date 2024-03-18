Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Женщина призналась, что не стирает пижаму после каждой ночи, и в сети начались споры

Женщина призналась, что не стирает пижаму после каждой ночи, и в сети начались споры

TikTok блогерша Эллисон Делперденг спровоцировала бурные обсуждения в сети, когда задала вопрос, который не давал ей покоя: как часто люди стирают свои пижамы? И за несколько недель это видео собрало больше 1,5 млн просмотров и тысячи комментариев.

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