Женщина призналась, что не стирает пижаму после каждой ночи, и в сети начались споры

TikTok блогерша Эллисон Делперденг спровоцировала бурные обсуждения в сети, когда задала вопрос, который не давал ей покоя: как часто люди стирают свои пижамы? И за несколько недель это видео собрало больше 1,5 млн просмотров и тысячи комментариев.