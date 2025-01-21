«Самое важное здесь — устранить первопричины кризиса»: Путин заявил о готовности к диалогу с Трампом по Украине

Путин заявил о готовности обсуждать украинское урегулирование с Трампом Москва готова обсуждать урегулирование украинского конфликта с новым руководством Белого дома, заявил президент России Владимир Путин.
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