Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Как самому покрасить стены жидким велюром? 7 шагов

Как самому покрасить стены жидким велюром? 7 шагов

Обои — классика. А как насчет того, чтобы больше не ругаться на своего кота за пристрастие драть их? Жидкий велюр — не менее (а то и более) стильное покрытие для стен.

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