Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Когда мы наконец начнём? Теперь стало понятно, как будут развиваться события

Когда мы наконец начнём? Теперь стало понятно, как будут развиваться события

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ После оглушительной победы Путина на выборах президента очень многие ждут, что теперь, когда он решил главный вопрос по нахождению у власти до 2030 года, Россия начнёт серьёзные действия на наших западных рубежах.

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Комментарии
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Александр Рус
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13 час.
Виктор Неизвестно
Ох и бред,
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13 час.
Юрий Ковалев
Когда начнём ? Когда вот такие писатели будут в окопах а не в инете всякую чушь пороть .
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4 час.

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