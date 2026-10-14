© Gleb Garanich/Reuters Российская армия ночью нанесла массированный удар по шести ключевым украинским теплоэлектростанциям и другим объектам в Киеве, Киевской и Харьковской областях, используемым в интересах ВСУ и украинского ВПК.
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