Денежный календарь на октябрь 2023 года от астролога Алексея Васильева Елена ГалицкаяВо втором месяце осени 2023 года людьми будет двигать не желание обогатиться, а честолюбивое стремление что-то кому-то доказать, показать свои финансовые возможности.