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Денежный календарь на октябрь 2023 года от астролога Алексея Васильева

Денежный календарь на октябрь 2023 года от астролога Алексея Васильева

Денежный календарь на октябрь 2023 года от астролога Алексея Васильева Елена ГалицкаяВо втором месяце осени 2023 года людьми будет двигать не желание обогатиться, а честолюбивое стремление что-то кому-то доказать, показать свои финансовые возможности.

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