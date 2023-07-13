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Таможня Китая отчиталась о неожиданном сокращении экспорта в июне

Таможня Китая отчиталась о неожиданном сокращении экспорта в июне

Внешняя торговля Китая в июне показала резкое ухудшение, пишет MMI. Падение продолжается уже несколько месяцев, однако июньское сокращение экспорта оказалось для Пекина неожиданным.

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