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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Козлов про 1 гол Шмелева в 12 матчах: «Не тот уровень, который мы ждем. Но у нас есть план»

«Салават Юлаев» проиграл «Ладе» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нападающий Сергей Шмелев не отметился результативными действиями, нанеся три броска по воротам за 13:35 игрового времени.

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