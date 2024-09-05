Экс-советник Кучмы: Уволенный за сбитый F-16 командующий ВС сливает координаты Кремлю

Иименно после увольнения командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука из-за истории с подбитым F-16 и роли ЗРК «Пэтриот», начались массовые точные попадания российских ракет по украинским городам и многочисленные «несбития».
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