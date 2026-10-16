Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с ЦСКА поделился мнением о работе главного тренера армейцев Дмитрия Игдисамова и предстоящем дерби.
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