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Начались съёмки сериала "Между нами химия" с Бортич и Ефремовым

Начались съёмки сериала "Между нами химия" с Бортич и Ефремовым

Сын актёра Михаила Ефремова разделит съёмочную площадку с Александрой Бортич.Начались съёмки сериала "Между нами химия" (16+) с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым.

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