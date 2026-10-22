МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Расчеты дронов-перехватчиков группировки войск "Запад" отразили в ДНР атаку тяжелых ударных беспилотников противника типа R-18, сообщили в Минобороны РФ.
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