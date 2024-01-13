Депутат Шмидт: меры жёсткой экономии Берлина могут уничтожить сельское хозяйство

Депутат партии «Альтернатива для Германии» и уполномоченный фракции по правам русских в ФРГ Евгений Шмидт заявил, что меры жёсткой экономии немецких властей могут привести к уничтожению сельского хозяйства.
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