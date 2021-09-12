Боевые искусства и археологические раскопки развернулись у музея Уссурийска

В воскресенье, 12 сентября, городской музей одним из первых начал праздновать 155-летие Уссурийска. Перед гостями на площадке предстала многовековая история города, начиная со средневековых государств Бохай и Чжуржчэней и заканчивая относительно недавним прошлым.