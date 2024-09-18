Baza: Сбитый БПЛА упал на проезжую часть в городе Ельня

Подбитый расчётами войск противовоздушной обороны Вооружённых сил Российской Федерации боевой дрон ВС киевского режима рухнул на дорогу в расположенном на территории Смоленской области населённом пункте Ельня.
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