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Baza: Сбитый БПЛА упал на проезжую часть в городе Ельня

Baza: Сбитый БПЛА упал на проезжую часть в городе Ельня

Подбитый расчётами войск противовоздушной обороны Вооружённых сил Российской Федерации боевой дрон ВС киевского режима рухнул на дорогу в расположенном на территории Смоленской области населённом пункте Ельня.

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