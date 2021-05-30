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Как наказать автохама

Как наказать автохама

Автомобильный сезон в разгаре, на дорогах не протолкнуться. И, как водится, в общем потоке сразу проявляют себя автомобильные хамы, которым наплевать на остальных участников движения и которые используют ДТП для собственной раскрутки в интернете.

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