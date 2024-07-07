Массовое бегство чиновников из России. Носители гостайны уже за кордоном?

Учитесь Родину любить: Сенаторам и депутатам запретят без спросу ездить на Запад – законопроект уже внесли Нарусову больше не пустят в Европу! И в США тоже не пустят! И в Канаду с Британией! И не только Нарусову, но и всех сенаторов.