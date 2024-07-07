Учитесь Родину любить: Сенаторам и депутатам запретят без спросу ездить на Запад – законопроект уже внесли Нарусову больше не пустят в Европу! И в США тоже не пустят! И в Канаду с Британией! И не только Нарусову, но и всех сенаторов.
Массовое бегство чиновников из России. Носители гостайны уже за кордоном?
Комментарии
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Malina
Абсолютно верно! Выборы по партийным спискам - это обман народа! В эти списки попадают за "кругленький взнос в партийную кассу".
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5 час.
M
Malina
Приватизировать за кордоном ничего не получится! А вот национализировать ВСЁ, что есть в России - это реально! Причём у всей родни до 7 колена!
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5 час.
Poma Pomak
Брехня !Ё за кордоном все тайны известны намного раньше чем нам !!
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3 час.
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