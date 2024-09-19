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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие общевойскового объединения «Южной» группировки войск уничтожили опорный пункт ВСУ на Северском направлении

Военнослужащие общевойскового объединения «Южной» группировки войск уничтожили опорный пункт ВСУ на Северском направлении

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» «Южной» группировки войск скрытно переместился на заранее подготовленную позицию и отработал по хорошо укрепленному опорному пункту ВСУ, упростив задачу штурмовым подразделениям.

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