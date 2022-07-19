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Сколько еще жителям Владивостока придется страдать от перекрытия дороги на ул. Стрельникова?

Сколько еще жителям Владивостока придется страдать от перекрытия дороги на ул. Стрельникова?

Накануне в социальных сетях и мессенджерах разлетелись видео километровой пробки на Эгершельде, и причиной тому стал не поток отдыхающих, выезжающих с Маяка, и даже не ремонтные работы на Казанском мосту, замена теплосетей на улице Стрельникова.

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