Сколько еще жителям Владивостока придется страдать от перекрытия дороги на ул. Стрельникова?

Накануне в социальных сетях и мессенджерах разлетелись видео километровой пробки на Эгершельде, и причиной тому стал не поток отдыхающих, выезжающих с Маяка, и даже не ремонтные работы на Казанском мосту, замена теплосетей на улице Стрельникова.