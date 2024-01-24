Театр абсурда
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Театр абсурда

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Максим Галкин* заявил о готовящемся убийстве, которое хотят обставить как несчастный случай

Максим Галкин* заявил о готовящемся убийстве, которое хотят обставить как несчастный случай

Интересная жизнь с Vera Star В прошлом году в сети появилось сообщение о том, что комика Максима Галкина* жестоко избили в Юрмале неизвестные, после чего он в тяжелейшем состоянии был доставлен в больницу.

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Комментарии
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Татьянка Яцук
Ну кому нужен этот неумный ущербыш- руки марать коричневым?!💩😆
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16 час.
N
Nata
Разве ему не известна поговорка &quot; Собака лает, а караван идет&quot;? Так Россия - караван, а он - пёс шелудивый.
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15 час.
Лариса Кирюхина
И правда что ли думают .что они великие? А нам лишь бы их не было.
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15 час.

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